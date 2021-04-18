Швейцария готова провести саммит Байдена и Путина – СМИ

По данным издания, предложение о проведении саммита в Швейцарии было отправлено дипломатическим путем через посольства страны в Вашингтоне и Москве.

В Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии заявили, что страна “готова предложить свои услуги, когда они будут полезными и нужными”. В то же время, по причине конфиденциальности, в ведомстве не захотели ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Контекст:Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”. Президент США предложил Путину “провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

Площадку для встречи Байдена и Путина предложила Финляндия. Также, по данным издание Iltalehti, с аналогичным предложением выступили Австрия и Исландия.

В течение двух месяцев США ввели несколько пакетов санкций против России: 2 марта минфин применил ограничения против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, США ввели новые ограничения против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

В Вашингтоне заявили, что несмотря на санкции, предложение Байдена о встрече с Путиным остается в силе. В Кремле, комментируя возможность новых санкций со стороны США, говорили, что они не поспособствуют встрече Путина и Байдена.

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