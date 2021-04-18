 

Операция с пробуждением. Украинские врачи удалили опухоль мозга уникальным методом

18.04.2021, 10:42, Новости дня
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У Коваль, которая работает в сфере внешнеэкономической деятельности и владеет тремя языками – украинским, английским и  русским, три года назад начали появляться эпилептические припадки. Из-за них девушка не могла разговаривать и не понимала, что ей говорят. Причиной стала кавернома.

“Образование спряталось в мозгу девушки и оперировать его было опасно из-за риска навсегда потерять не только дар речи, но и способность понимать сказанное или написанное”, – отметили медики.

Одесские врачи посоветовали Коваль срочно делать операцию. Из-за сложного расположения каверномы был высокий риск повреждения участка мозга, отвечающего за речь. До последнего времени такие операции делали только за границей. По рекомендации подруги одесситка обратилась в центр нейрохирургии и неврологии в Ужгороде.

“По данным магнитно-резонансной томографии у Алины диагностировали сосудистые мальформации – каверны, которые расположены в зоне мозга, отвечающей за понимание речи. Современным мировым трендом удаления патологий, расположенных в подобных участках, является awake surgery. То есть операция с пробуждением. Мы уже давно планировали попробовать подобную методику”, – рассказал  нейрохирург Тарас Гаврилов.

По его словам, ужгородский центр собрал команду специалистов, каждый из которых имеет опыт, необходимый для проведения подобной операции.

Несколько недель пациентку готовила к операции афазиолог Оксана Лялька. Она разрабатывала индивидуальные задания по протоколам голландского языка, консультировалась с западными экспертами и провела предоперационное тестирование.

“После операции я хорошо себя чувствовала, ничего не болело и я была довольна, что все прошло. Через некоторое время появился отек на лице, но врачи сказали, что это нормально после операции. Уже через неделю он сошел. Сейчас с каждым днем мне становится лучше. Чувствую еще некоторую слабость, но в целом все замечательно. А главное: я все понимаю и могу говорить, а судорожные припадки исчезли”, – рассказала Коваль.

Медики говоря, что операция прошла успешно, пациентка пользуется языком.

“Когда отеки сойдут, мы проверим, все ли задачи она выполняет так же хорошо, как до операции. Я ожидала, что сразу после вмешательства Алина будет говорить немного хуже, но все прошло очень хорошо и она такая же щебетушка, как и раньше. Причем она прекрасно говорит на всех трех языках”, – подчеркнула Лялька.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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