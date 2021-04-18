 

В ДНР заявили об обстреле села на юге украинскими ВС из миномета

18.04.2021, 9:54, Новости дня
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Украинские военные из минометов обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Саханка», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров. «Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы режима тишины путем задействования координационного механизма», – добавил он.

14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.

Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, РФ осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.



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