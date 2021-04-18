Аналитики выяснили, на чем Россияне стали больше экономить

Россияне теперь стараются тратить меньше на развлечения и выбирают более экономные варианты досуга, подсчитал платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.

Аналитики проанализировали онлайн-продажи сферы развлечений (детские парки развлечений, VR-парки, экскурсии по заповедникам и усадьбам, квесты, водные прогулки, «впечатления в подарок», экстремальные развлечения) за период с января 2020 года по март 2021 и выяснили, что оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 85% от оборота допандемийного февраля 2020 года, а вот средняя сумма покупки в этой товарной категории в феврале 2021 года оказалась на 35% ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года. При этом количество онлайн-транзакций выросло на 31%, передает РИА «Новости».

Как отмечается в исследовании, это говорит о том, что люди стараются чаще радовать себя и близких, однако сами при этом стараются тратить на развлечения меньше, чем до пандемии, выбирая более экономные варианты развлечений и отдыха.

Аналитики пояснили, что сфера развлечений – одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. В исследовании подчеркивается, что на работе отрасли отразилась массовая самоизоляция, закрытие ТЦ и детских развлекательных учреждений, а также снижение доходов населения.

Ранее эксперты выяснили, что сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии за прошедший год стали реже обращаться за микрозаймами.