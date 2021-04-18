Мясников рассказал об опасности популярных курортов

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что на курорте туристы из РФ стали реже обращать внимание на опасные болезни, например, ротавирус или гепатиты A и B.

«И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки – имя им легион! Нынче в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, после закрытия авиасообщения с Турцией, году внутренние направления для отдыха окажутся переполненными. Поэтому он порекомендовал планирующим отдых в первую очередь привиться от коронавируса, гепатита А и B, а также от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет. Также эксперт посоветовал соблюдать правила личной гигиены, пить только очищенную воду и запастись лекарствами на случай вирусных респираторных инфекций и прочих заболеваний.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.