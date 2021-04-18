Великобритания отправит военные корабли в Черное море – СМИ

Отмечается, что ввод кораблей в украинские воды призван продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе, после того, как США отменили проход своих кораблей в Черное море, чтобы не создавать дополнительной напряженности в регионе.

Как сообщает The Sunday Times, Великобритания планирует отправить в Черное море один эсминец Type 45, который вооружен зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23. Ожидается, что корабли отделятся от авианосной ударной группы Королевского ВМФ в Средиземном море и направятся в Черное море через пролив Босфор.

По данным газеты, британские корабли будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого будут находиться истребители F-35B и вертолеты Merlin для борьбы с подводными лодками. HMS Queen Elizabeth из-за действующих международных договоров останется в Средиземном море.

Контекст:14 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. Отмечалось, что в учениях, кроме кораблей, будут участвовать самолеты и вертолеты. Сколько продлятся учения, не уточнялось.

15 апреля Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Россия объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. В МИД Украины подчеркнули, что согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

Оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября опубликовал в Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Запрет не касается коммерческих судов.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая.

15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook в Черное море. Издание Hürriyet написало, что такое решение совпало с состоявшимся 13 апреля разговором между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

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