 

Явлинский: Что, такая большая Россия не может способствовать завершению семилетнего кровопролития, унесшего жизни свыше 13 тыс. человек? Не может. Потому что не хочет

18.04.2021, 9:48, Новости дня
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“До чего нужно было довести страну, чтобы в 2021 году буквально из каждого российского утюга говорили о возможной войне с Украиной? Что нужно было сделать с людьми, чтобы они всерьез обсуждали, чем может угрожать украинская армия Ростову-на-Дону, Таганрогу, Белгороду? Во что нужно было превратить СМИ, чтобы те с утра до вечера нагнетали атмосферу ненависти — не только к украинцам, не только к Западу, но и к собственным гражданам, которые осмеливаются выступать против режима и против войны?”, – написал Явлинский.

Он назвал “тяжелейшим преступлением без срока давности” развязываение Россией войны с Украиной.

“Путин – президент страны с огромным ядерным потенциалом и амбициями влияния на политику по всему миру: от Южной Америки до Центральной Африки. И что, такая большая и влиятельная Россия не может погасить войну у своих рубежей? Не может способствовать завершению семилетнего кровопролития, унесшего жизни уже свыше 13 тысяч человек? Ответ: нет, не может. Потому что не хочет, не желает”, – подчеркнул политик.

Явлинский отметил, что Россия развязала войну в 2014 году, чтобы помешать европейской интеграции Украины.

“Все эти годы именно Москва спонсировала и поддерживала боевые действия на востоке Украины. Потому что тлеющие и разгорающиеся время от времени конфликты вдоль российских границ – это тот самый “пояс нестабильности”, который сохраняет за Россией рычаги влияния на соседних территориях (в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Донбассе). У такой политики есть свое название – имперский национал-шовинизм с концепцией “ограниченного суверенитета”, – написал лидер “Яблока”.

Он подчеркнул, что в Кремле ищут популистские решения, чтобы отвлечь внимание от внутренних политических проблем и вернуть утраченную популярность Путину. 

“Но важно помнить, что война только сквозь кремлевскую амбразуру видится инструментом укрепления путинского режима. На самом деле для России война с Украиной – это в первую очередь страшное преступление, это массовое убийство людей, это гробы, в которых будут возвращаться солдаты по обе стороны границы к своим матерям, женам и детям. Война – это полная изоляция от всего мира. Война – это тяжелые экономические последствия для всей страны и для каждого гражданина. Война – это тяжелейшая травма для целого поколения: достаточно вспомнить Афганистан и Чечню”, – заявил политик.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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