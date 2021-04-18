Явлинский: Что, такая большая Россия не может способствовать завершению семилетнего кровопролития, унесшего жизни свыше 13 тыс. человек? Не может. Потому что не хочет

“До чего нужно было довести страну, чтобы в 2021 году буквально из каждого российского утюга говорили о возможной войне с Украиной? Что нужно было сделать с людьми, чтобы они всерьез обсуждали, чем может угрожать украинская армия Ростову-на-Дону, Таганрогу, Белгороду? Во что нужно было превратить СМИ, чтобы те с утра до вечера нагнетали атмосферу ненависти — не только к украинцам, не только к Западу, но и к собственным гражданам, которые осмеливаются выступать против режима и против войны?”, – написал Явлинский.

Он назвал “тяжелейшим преступлением без срока давности” развязываение Россией войны с Украиной.

“Путин – президент страны с огромным ядерным потенциалом и амбициями влияния на политику по всему миру: от Южной Америки до Центральной Африки. И что, такая большая и влиятельная Россия не может погасить войну у своих рубежей? Не может способствовать завершению семилетнего кровопролития, унесшего жизни уже свыше 13 тысяч человек? Ответ: нет, не может. Потому что не хочет, не желает”, – подчеркнул политик.

Явлинский отметил, что Россия развязала войну в 2014 году, чтобы помешать европейской интеграции Украины.

“Все эти годы именно Москва спонсировала и поддерживала боевые действия на востоке Украины. Потому что тлеющие и разгорающиеся время от времени конфликты вдоль российских границ – это тот самый “пояс нестабильности”, который сохраняет за Россией рычаги влияния на соседних территориях (в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Донбассе). У такой политики есть свое название – имперский национал-шовинизм с концепцией “ограниченного суверенитета”, – написал лидер “Яблока”.

Он подчеркнул, что в Кремле ищут популистские решения, чтобы отвлечь внимание от внутренних политических проблем и вернуть утраченную популярность Путину.

“Но важно помнить, что война только сквозь кремлевскую амбразуру видится инструментом укрепления путинского режима. На самом деле для России война с Украиной – это в первую очередь страшное преступление, это массовое убийство людей, это гробы, в которых будут возвращаться солдаты по обе стороны границы к своим матерям, женам и детям. Война – это полная изоляция от всего мира. Война – это тяжелые экономические последствия для всей страны и для каждого гражданина. Война – это тяжелейшая травма для целого поколения: достаточно вспомнить Афганистан и Чечню”, – заявил политик.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

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