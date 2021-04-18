Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что на него и его семью готовили покушение. По словам главы страны, злоумышленники хотели поймать его детей и “посадить в погреб” в Гомельской области. В эфире канала ОНТ политик уточнил, что захват власти в республике планировали спецслужбы США, его физическое устранение одобрило высшее руководство Америки.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Москве были задержаны двое белорусских граждан – политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. По версии российской спецслужбы, они готовили военный переворот в Минске и покушение на Лукашенко и его родных. Злоумышленники работали по сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов.

Переворот должен был произойти в день проведения парада Победы в столице Белоруссии 9 мая. Заговорщики намеревались захватить теле– и радиоцентры города для трансляции обращения к народу, заблокировать лояльные власти подразделения ОМОНа и внутренних войск, а также полностью отключить энергетические системы республики.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что вооруженный мятеж, который готовили заговорщики, получил кодовое название “Тишина”. Злоумышленников уже отправили на родину. Против Федуты и Зянковича завели уголовное дела по статье “Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти”. Выяснилось, что к плану был также причастен белорусский оппозиционер Григорий Костусев.