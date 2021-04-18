Врач назвал самые опасные детали игрушек

Игрушки, содержащие мелкие детали, небезопасны для игры ребенка, самыми опасными являются магнитные и гелевые шарики, сообщил главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.

По его словам, гелевые шарики из игрушек при попадании в организм разбухают, увеличиваются в сотни раз и вызывают непроходимость кишечника. «Ситуация осложняется тем, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании, их нужно все время ловить, выявлять. А магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом», – цитирует РИА «Новости» Османова.

Как отметил врач, в медучреждения ежедневно привозят детей, которые что-то проглотили. Больше всего таких случаев в вечернее время или ночью. В связи с эти педиатр посоветовал родителям следить за ребенком, где бы он не находился в доме.

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