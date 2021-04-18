 

Врач назвал самые опасные детали игрушек

18.04.2021, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Игрушки, содержащие мелкие детали, небезопасны для игры ребенка, самыми опасными являются магнитные и гелевые шарики, сообщил главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.

По его словам, гелевые шарики из игрушек при попадании в организм разбухают, увеличиваются в сотни раз и вызывают непроходимость кишечника. «Ситуация осложняется тем, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании, их нужно все время ловить, выявлять. А магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом», – цитирует РИА «Новости» Османова.

Как отметил врач, в медучреждения ежедневно привозят детей, которые что-то проглотили. Больше всего таких случаев в вечернее время или ночью. В связи с эти педиатр посоветовал родителям следить за ребенком, где бы он не находился в доме.

Ранее диетолог предупредил об опасности яичницы с колбасой. Регулярное употребление яиц с колбасой в обжаренном виде может нанести серьезный вред здоровью, особенно некоторым группам населения, предупредил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.04 / Украине предрекли ослабление из-за достройки «Северного потока – 2»

05.10 / Совет Нацбанка Украины выразил недоверие двум заместителям главы НБУ

20.03 / «Один — ноль в пользу Путина» – Die Zeit о последствиях высказывания Байдена

23.07 / Трамп расскажет о планах открытия школ

16.01 / В РФ оценили избрание нового лидера правящей партии Германии

10.04 / Independent – Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН по климату из-за неравного доступа к вакцинам

24.11 / Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука

20.11 / Офис президента Украины ищет замену Венедиктовой. Она не собирается уходить в отставку – СМИ

13.04 / Российский космонавт рассказал, почему человек до сих пор не полетел на Марс

21.02 / Больше половины украинцев дома разговаривают только на украинском языке – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика