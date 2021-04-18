Американку задержали за угрозы убийства Харрис

Американские власти задержали 39-летнюю жительницу штата Флорида, обвиняемую в угрозах убить вице-президента США Камалу Харрис, ей грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили СМИ.

Правоохранители задержали 39-летнюю медсестру Нивиан Пети Фелпс в четверг. Согласно судебным документам, обвиняемая «сознательно и умышленно угрожала убить и нанести телесные повреждения вице-президенту США», передает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

По данным властей, она отправляла своему мужу, отбывающему тюремное заключение, видеозаписи и фотографии, в которых содержались соответствующие угрозы. На кадрах женщина выражала гнев по поводу результатов выборов 2020 года, а также обращалась за разрешением на ношение оружия. Согласно судебным документам, Фелпс записала пять видеороликов, в которых угрожала убить Харрис и называла конкретный день. Отмечается, что угрозы женщины подпитывала ее вера в то, что Харрис «на самом деле не чернокожая».

Администрация медучреждения, в котором Фелпс проработала медсестрой 20 лет, сообщила, что женщина будет уволена.

По словам адвоката обвиняемой, его подзащитная «не представляет реальную угрозу для вице-президента» и лишь выражала негодование в общении с мужем. Если Фелпс признают виновной, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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