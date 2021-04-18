Эксперты раскрыли, кто стал реже обращаться к микрозаймам

Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии за прошедший год стали реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir.

Аналитики в ходе исследования проанализировали 50 тыс. заявок на займы в микрофинансовых организациях (МФО). Как отмечается в исследовании, если в конце марта – начало апреля 2020 года 15,4% потенциальных клиентов МФО, заполняя заявку, указывали, что их профессиональная деятельность связана с юриспруденцией и правом, то год спустя доля таких людей уменьшилась до 3,2% от общего количества запросов, передает РИА «Новости».

По данным экспертов, существенно сократилась и категория сотрудников силовых структур, с 4,3% до 1,8% на текущий момент. В два раза уменьшилась также доля заемщиков, которые представились работниками IT-индустрии, с 4% до 1,9%, отметили аналитики.

Кроме того, как свидетельствуют данные исследования, за прошедший год заметно увеличилась доля заемщиков, работающих в торговле до 14,9%, что на 1,8% больше показателя прошлого года, сфере общественного питания – на 0,7%, до 2,3%. Также чаще брать микрозаймы стали россияне, занимающиеся сельским хозяйством: рост доли за год на 0,5% до 2,2% от общего количества микрокредитов.

Ранее россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 30 апреля. Следующие длинные выходные будут у жителей РФ с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая по случаю празднования Дня труда и Дня Победы, в связи с этим первые две рабочие недели мая будут сокращенными с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.