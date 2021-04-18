В Украине за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев COVID-19

В больницы 17 апреля с диагнозом COVID-19 попало 4 274 человек. Умерло 250 больных, а выздоровело – 6 523.

За прошедшие сутки в Украине сделали 60 380 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 27 278, методом ИФА – 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 544).

“Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях”, – отметил министр.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 1 946 510 случаев болезни COVID-19. При этом 1 482 079 человек выздоровели, а 39 786 – умерли.

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Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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