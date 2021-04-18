 

В Украине за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев COVID-19

18.04.2021, 8:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В больницы 17 апреля с диагнозом COVID-19 попало 4 274 человек. Умерло  250 больных, а выздоровело – 6 523.

За прошедшие сутки в Украине сделали 60 380 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 27 278, методом ИФА – 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 544).

“Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях”, – отметил министр.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили  1 946 510 случаев болезни COVID-19. При этом  1 482 079 человек выздоровели, а 39 786 – умерли.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/911667249376271

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / “Думала, замуж вышла”, “Ягодка опять”. В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото

17.04 / Шойгу назвал главную задачу военных РФ в Крыму в 2014 году

02.12 / Вакцину «Спутник V» получили свыше 100 тыс. человек из групп риска

03.07 / Путин поддержал идею уроков исторической памяти

22.08 / Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ярославле достигло трех

24.02 / Тихановская: Сейчас я понимаю, что страной правит узурпатор, но у меня никогда не возникало мысли восстать против этого. Это психология повиновения

16.02 / США начинают большое строительство на Луне и в космосе

08.10 / На российский рынок вышли умные часы Honor Watch GS Pro

22.02 / В Харькове произошла массовая драка со стрельбой, задержали 20 человек. Видео

04.09 / Внешний вид Зеленского признали не соответствующим протоколу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика