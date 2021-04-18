 

В США к 10 годам тюрьмы приговорили украинского хакера

18.04.2021, 8:54, Новости дня
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Члены хакерской группы, известной как FIN7, участвовали в кампании, нацеленной на более чем 100 американских компаний. Злоумышленники взломали тысячи компьютерных систем и украли миллионы номеров кредитных карт, а также конфиденциальную и закрытую информацию. Ее группа использовала с целью получения прибыли, отметили в минюсте США.

“Только в Соединенных Штатах FIN7 успешно взломал компьютерные сети компаний в 49 штатах и округе Колумбия, похитив более 15 млн записей о картах клиентов”, – уточнили в релизе.

Убытки от действий хакерской группы могут составлять от $3 млрд до $6 млрд.

Контекст:Гладыря задержали в январе 2018 года в ФРГ и экстрадировали в Соединенные Штаты. Гладырю и еще двум гражданам Украины – Дмитрию Федорову и Андрею Колпакову, которые действовали в составе хакерской группировки, обвинение предъявили летом 2018 года.
Гладырь 11 сентября 2019 года признал себя виновным в кибератаках с целью мошенничества. В обмен на сделку со следствием с хакера сняли часть обвинений. Об этом сообщало “Радіо Свобода”. По всем обвинениям ему грозил срок до 25 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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