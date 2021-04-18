В Украине за сутки от COVID-19 привили более 3 тыс. человек – Минздрав

Первую дозу вакцины получили 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) пять человек (из них двое получили первую дозу за рубежом). За сутки 17 апреля сделали 3 333 прививки.

По состоянию на 17 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/911667249376271

Контекст:Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале вакцинации CoronaVac.

16 апреля в рамках механизма COVAX Украина получила 117 тыс. доз вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Украинские власти говорили о контракте на 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. В Минздраве прогнозируют, что этот объем будут поставлять в течение всего 2021 года.

До конца мая должны также поставить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Согласно обновленному в апреле плану вакцинации, более половины взрослого населения Украины должны привиться в текущем году.

По состоянию на 18 апреля в Украине подтвердили более 1,94 млн случаев COVID-19 (10 282 – за последние сутки). При этом около 1,5 млн человек выздоровели, а 39,7 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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