Китай счел конкуренцию с США неизбежной

Конкуренция с США неизбежна, но должна быть здоровой, сообщил замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн.

Он считает, что США «чрезмерно выпячивают факторы конкуренции и конфронтации», преуменьшая «значение сотрудничества». По его мнению, подход США «слишком негативный и лишен пассионарности». Пекин полагает, что в здоровой конкуренции «один преследует другого», а вот в «недобросовестной» один «выживает, а второй умирает», передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Китай не согласен с позицией США, которые считают Пекин «самым серьезным конкурентом». Лэ Юйчэн указал, что две крупнейшие экономики мира должны урегулировать двусторонние отношения. Он отметил позитивные сдвиги после прихода к власти в США Джо Байдена. Лэ Юйчэн сказал, что «Китай и США должны всеми силами избегать конфронтации, особенно искусственно создаваемой».

Он также раскритиковал США за то, что Вашингтон не верит заявлениям правительства Китая о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. «Было время, когда США на основе бутылочки со стиральным порошком вторглись в Ирак, на основе постановочных видео вторглись в Сирию, что привело к катастрофе в регионе. Они не верят, не слышат и не сообщают об истинном положении дел», – сказал Лэ Юйчэн, добавив, что «невозможно разбудить человека, который притворяется спящим».

Он объясняет позицию США тем, что «у них совесть нечиста», и они действуют по принципу презумпции вины. Лэ Юйчэн рассказал, что МИД Китая пригласил в Синьцзян представителей посольств некоторых западных стран, но они до сих пор не приняли решения о поездке.

«Но они не могут туда поехать для так называемого «расследования». Мы рады, когда друзья приходят к нам в гости. А если они приходят к вам домой, опрокидывают сундуки и переворачивают шкафы, роют землю в поисках так называемых доказательств преступления, конечно, мы такое не приветствуем. У вас нет такого права проводить расследование, кто дал вам такое право?» – сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. В конце марта Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.