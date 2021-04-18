Названа самая вредная для здоровья волос прическа

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов рассказал, почему популярный в 1960-е годы начес является самой вредной для волос прической.

«Самое вредное – то, что делали наши мамы и бабушки в 1960-е годы – так называемый начес, когда волосы против роста расчесывали, чтобы получался пышный пучок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik.

Он пояснил, что при этом «нарушают кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую». При «начесе всю эту кутикулу разрушают, это вредно». Абрамов также посоветовал выбирать заколки, резинки и другие аксессуары с гладкой поверхностью, чтобы не повреждать структуру волос.

Абрамов сказал, что остальные прически абсолютно не влияют на здоровье волос: «Высокий пучок, косички или что-то еще – никакого принципиального отношения к здоровью волос это не имеет». Также не имеют значения длина волос и носят ли их распущенными – мнение о том, что волосы редеют, так как становятся слишком тяжелыми, является заблуждением.

Важно учитывать ширину пробора и то, как часто возникает необходимость мыть голову. Чем пробор шире, тем опаснее ситуация, если «волосы быстро жирнятся, то это уже подозрение на высоковатый уровень мужских половых гормонов», что часто «сопровождается некоторым усилением выпадения волос».

«Иногда люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета. Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь», – сказал он.