В Ростовской области пять человек погибли в ДТП

В Ростовской области автомобиль под управлением 14-летнего подростка врезался в дерево, пять человек погибли в результате ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным ведомства, транспортным средством управлял несовершеннолетний водитель 2007 года рождения.

«В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации, остальные погибли на месте», – приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье около 04.30 мск в городе Новочеркасске. Автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. По данным ГУ МВД, личности находившихся в салоне устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина и две женщины погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 «Урал» под Рязанью.