Боевики за сутки на Донбассе 17 раз нарушили перемирие, ранен украинский военный – штаб ООС

Недалеко от поселка Новомихайловка боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из противотанковой пушки МТ-12.

“У населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Пивденное, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдевка и Водяное в Донецкой области противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – отметили в штабе.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Состояние защитника – средней степени тяжести.

По состоянию на 7.00 18 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки боевики открыли огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

1 апреля в Офисе президента сообщали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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