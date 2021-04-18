 

Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС

18.04.2021, 7:12, Новости дня
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Властям Словении следует приобрести российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств, сообщил Национальный институт общественного здоровья (NJIZ) страны.

Консультативная группа NJIZ по вакцинации призвала власти страны приобрести вакцины, которые пока не были одобрены европейским регулятором, «включая российский «Спутник V». Руководитель группы Бояна Беович пояснила, что вакцины останутся «на так называемых карантинных складах». Их можно будет применить «сразу после одобрения регулятором», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.

Напомним, шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем сообщил, что несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Тем временем «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии.



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