 

Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в Башкирии

18.04.2021, 6:18, Новости дня
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Прокуратура Башкирии начала проверку по факту гибели ребенка в результате нападения бродячих собак, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

Инцидент произошел в субботу в деревне Сафарово Учалинского района республики.

«По предварительной информации, (…) мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура проверит исполнение муниципалитетом мер по обеспечению безопасности населения, в том числе по отлову бездомных животных.

Ранее в Москве на девочку, которая с матерью находилась на лестничной клетке, напала немецкая овчарка без намордника. Ребенок был госпитализирован.

До этого школьница выпала из окна после того, как ее покусали собаки в квартире у знакомого. Очевидцы из числа соседей рассказали, что в последний раз видели девочку сидящей на подоконнике в подъезде, она отбивалась от собак. На теле девушки обнаружены укусы.



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