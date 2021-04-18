 

Пашинян захотел сократить продолжительность срочной военной службы в Армении

18.04.2021, 6:18, Новости дня
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Систему срочной военной службы «нужно вообще поменять», сообщил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Он призвал рассмотреть «существенное сокращение срока обязательной» службы. По его словам, существуют «разные идеи», например, «идея проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы». Пашинян полагает, что это позволит «молодым людям овладеть минимальными военными навыками».

Пашинян сказал, что Армении нужна профессиональная армия. Как отметил премьер, чтобы военнослужащий занимался только военным делом, «он должен получать высокую зарплату». «И мы этот процесс уже начали. Мы работаем над тем, чтобы зарплата контрактника была на уровне 300–320 тыс. драмов (575–612 долларов)», – приводит его слова РИА «Новости».

10 ноября 2020 года было подписано заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остались и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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