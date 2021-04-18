Чешская оппозиция захотела заручиться поддержкой ЕС и НАТО против России

Власти Чехии должны на уровне ЕС и НАТО попросить о поддержке в связи с обвинениями в адрес России, сообщила чешская оппозиция.

Лидер христианских демократов Мариан Юречка считает, что «премьер и президент должны обсудить ситуацию на уровне ЕС и НАТО», попросив «поддержать реакцию» Чехии в отношении Москвы. «Это террористический акт не только в отношении Чехии, но также акт в отношении государства-члена ЕС и НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

Евродепутат Станислав Полчак собрался предложить Европарламенту принять резолюцию, осуждающую Москву. Лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала сообщил, что добивается обсуждения ситуации на ближайшем заседании парламента. По его словам, «если правящая коалиция будет против, оппозиция выступит за проведение внеочередного заседания парламента на эту тему».

Глава международного комитета сената Павел Фишер сказал, что на заседание хотят позвать глав контрразведки Михала Коуделку и Национального управления по борьбе с оргпреступностью Йиржи Мазанека. Фишер заверил, что «с точки зрения международного права это дело будет иметь еще очень серьезное продолжение».

Напомним, власти Чехии утверждают, что подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.