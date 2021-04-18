В Германии отношение Байдена к РФ назвали «третьим путем»

Журналист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман полагает, что глава американского государства Джо Байден в отношении РФ выбрал «третий путь».

Туман отметил, что после предложения Байдена президенту РФ Владимиру Путину провести саммит возникло ощущение разрядки в отношениях двух стран, но потом США ввели санкции. Как считает Туман, «Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника» на посту президента США Дональда Трампа, но «не от себя самого и своего предложения поговорить». По словам Тумана, Байден продемонстрировал, что подразумевает под «жесткими отношениями» с Москвой, но не отзывает предложение провести саммит, то есть «указывает возможный третий путь в отношениях с Россией», передает РИА «Новости».

13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.