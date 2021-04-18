Мнение: “Украиногейт-2”: Три вопроса о вмешательстве Украины в выборы президента США в 2020-м году

«УКРАИНАГЕЙТ-2»: ТРИ ВОПРОСА О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ В ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США В 2020 Г.

Ранее мы довольно подробно описали, как Петр Порошенко пытался повлиять на американские выборы в 2016 году и как серьезно он просчитался, бросив все силы на поддержку Хиллари Клинтон.

И вот история дала экс-президенту Украины шанс вернуть себе достойное место в рядах близких друзей вновь избранного американского президента, а заодно поквитаться с Владимиром Зеленским за поражение в президентской гонке 2019 года.

17 марта Порошенко выступил с очередной филиппикой в адрес России и Путина, горячо поблагодарил Байдена за жесткие слова в адрес российского президента, а также обвинил Зеленского во вмешательстве в американские выборы в интересах Дональда Трампа.

Экс-президент говорил о скандальных записях телефонных переговоров Байдена и Порошенко, которые были обнародованы депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом в разгар предвыборной кампании в США летом 2020 года. Из них следовало, что вице-президент США Джо Байден оказывал давление на украинского президента, требуя уволить генпрокурора Шокина под угрозой отзыва согласия США на предоставление Украине кредита МВФ в размере $ 1 млрд. Это разоблачение подтверждало многочисленные слухи о коррупционных связях лидеров демократической партии США на Украине, которые циркулировали в Америке еще с 2019 года, и чуть было не сорвало предвыборную кампанию Байдена.

В мае 2020 года Украину потряс громкий скандал. Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи телефонных переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри

Публикация на сайте украинского издания «Страна» стенограмм переговоров Петра Порошенко с Джозефом Байденом (т.н. «пленки Деркача»)

18 марта заявление Порошенко буквально подтвердил экс-член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, которого исключили из правящей партии за близость к опальному олигарху Коломойскому и участие в разоблачении коррупционных схем. По словам депутата, подлинными заказчиками скандала, вопреки мнению американских властей, были не вездесущие агенты российских спецслужб, а глава офиса украинского президента Андрей Ермак и сам стоящий за ним Зеленский. Они-де напрямую требовали от Дубинского содействовать Деркачу в организации серии пресс-конференций для обнародования записей и даже поручили сформировать в Верховной раде следственную комиссию по расследованию скандала.

Итак, вопрос первый: кто такой Андрей Деркач?

Биографические данные депутата несложно найти на его личном сайте в Интернете. Не будем их здесь приводить. Важнее другое, о чем на его сайте ничего не говорится: он – сын Леонида Деркача, экс-руководителя СБУ в 90-е годы прошлого века и одного из инициаторов первого «кассетного скандала» с записями приватных разговоров президента Кучмы.

Сын пошел по стопам отца. В 1993 окончил высшую школу КГБ в Москве, а потом долгое время служил в контрразведке независимой Украины, пользуясь поддержкой своего могущественного родственника. Близкий к спецслужбам депутат не раскрывает источники скандальных аудиозаписей, но, учитывая объем собранного им из разных госучреждений компромата, причастность украинской наследницы КГБ к формированию этой коллекции особых сомнений не вызывает.

И вот 6 апреля Деркач заявил, что для его персональной ликвидации на Украину прибыла группа наемных киллеров, преимущественно, из Великобритании и Албании численностью 8 человек, нанятых, по информации украинских телеграм-каналов, руководителями украинской нефтегазовой компании «Бурисма». Стоит сказать, что совсем недавно – 9 апреля – Деркач выиграл в апелляционной инстанции киевского суда процесс по очередной жалобе этой компании, которая упоминалась в его разоблачениях. Таким образом была поставлена точка в затянувшемся деле: суд признал, что фирма действительно финансировала лоббистскую деятельность, используя возможности Джо Байдена во властных структурах Украины для закрытия уголовных дел против своего руководства. Об этой примечательной истории, известной как “дело «Бурисмы»” мы уже писали раньше. Напомню, в чем суть вопроса.Когда, после «революции достоинства», победившая оппозиция расселась по министерским креслам в Киеве, проблемой первостепенной важности для вождей майдана ожидаемо стал поиск мифических миллиардов свергнутого президента. Запросы о помощи в этом выгодном с медийной точки зрения деле (да и в материальном плане, как думали тогда вновь обретенные лидеры государства) были разосланы правоохранительным органам разных стран и, в первую очередь, союзникам по перевороту – США и Великобритании. Неожиданно быстро отреагировали англичане, которым удалось отследить и арестовать крупные денежные переводы со счетов компании «Бурисма», близкой к бывшему министру природных ресурсов и экологии Украины Николаю Злочевскому.



Публикация на сайте депутата Андрея Деркача: Власти Украины и лично Порошенко тормозили процесс расследования «дела Бурисмы», отказываясь предоставлять Великобритании необходимые сведения для возбуждения уголовного дела против Николая Злочевского

Известный предприниматель и госчиновник, Злочевский сделал себе имя и состояние, заведуя в президентство Януковича выдачей государственных лицензий на разработку нефтегазовых месторождений, естественно, не без учета интересов своих компаний. В результате его небольшая газодобывающая фирма «Бурисма» стала крупнейшим частным поставщиком природного газа в стране. И вот ее зарубежные счета, на которые через различные офшорные схемы в декабре 2013 – январе 2014 года из Украины было выведено около $ 30 млн, были заблокированы британскими властями, а против самого Злочевского украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело.



Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: Письмо Генеральной прокуратуры Украины депутату Андрею Деркачу об отсутствии признаков состава преступления в действиях руководства компании «Бурисма»

Вопрос второй: почему закрыли “дело «Бурисмы»”?

Оказывается, в апреле 2014 года в составе совета директоров «Бурисмы» неожиданно оказались два американских гражданина. Одного из них звали Девон Арчер, и он был близким другом пасынка госсекретаря США Джона Керри. Имя другого – Хантер Байден, он приходился сыном американскому вице-президенту. Как стало известно впоследствии, оба джентльмена, не имея никакого опыта работы ни в нефтегазовой сфере, ни в Восточной Европе, получали весьма приличное вознаграждение.



Слева направо: Девон Арчер, неизвестное лицо, Джозеф Байден, Хантер Байден после игры в гольф

По разным данным, в 2014-2015 годах «Бурисма» перевела на их счета от $ 3 до 30 млн.

Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: Квитанции денежных переводов на счета компании Rosemont Seneca Bohai, связанной с семейством Байденов, от украинского нефтегазового холдинга «Бурисма»

По каким причинам Керри и Байден, два тяжеловеса американской политики, приученные щепетильно относиться к личной финансовой гигиене, оказались втянуты в коррупционные схемы не самого проворного украинского дельца Злочевского, пока неизвестно. Но факт остается фактом: Джо Байден и Джон Керри были лично заинтересованы в разблокировке счетов компании и развитии ее прибыльного бизнеса. Учитывая их влияние на украинские дела в качестве руководителей внешней политики США, и в американской, и в украинской юрисдикции это означает как минимум наличие конфликта интересов.

Примечательно, что денежные переводы в адрес их родственников и друзей осуществлялись через незаконные офшорные схемы, о чем позднее добровольно сообщили украинскому суду двое граждан Латвии, которые непосредственно участвовали в осуществлении транзакций. Вероятно, именно это обстоятельство, как и общий коррупционный фон вокруг деятельности «Бурисмы», дали генпрокурору Виктору Шокину основание для возобновления в конце 2015 года расследования против компании и ее теневого владельца Злочевского. Однако к этому моменту Джо Байден, похоже, уже понял, что попал в крайне неприятную историю. К тому же в США началась подготовка к президентским выборам, и контакты лидеров Демократической партии с «Бурисмой», а также другие следы их коррупционных связей на Украине были спешно подвергнуты зачистке. Активность генпрокурора Шокина на этом фоне стала представлять серьезную угрозу репутации демократов и их кандидата Хиллари Клинтон, как и ее шансам занять пост президента США. Американцы нервничали, торопили своих ставленников в НАБУ, давили на Порошенко.

Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: коррупционные схемы с участием украинских политиков и бизнесменов, а также лидеров Демократической партии США

Чем было вызвано настойчивое желание Шокина разобраться в украинских делах американских политиков – также доподлинно неизвестно. Возможно, им двигало чувство прокурорской чести или желание получить в интересном деле свой куш, или ненависть к НАБУ и американским НПО, которые мимо него уводили из генпрокуратуры миллионы долларов, выделенных международными организациями на реформу ведомства. Наконец, не исключено, что он был тайным трампистом… В итоге, вопрос об отставке несговорчивого прокурора стал предметом особого внимания Керри и Байдена.

Сначала через НАБУ за Шокиным была организована слежка, чтобы собрать компромат, но из этой затеи, вероятно, ничего не вышло.

Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: НАБУ, по указанию Петра Порошенко, собирала компромат на бывшего Генерального прокурора Виктора Шокина и членов его семьи

Тогда в адрес генпрокурора в СМИ были выдвинуты голословные обвинения в коррупции и развязана информационная кампания по его дискредитации, однако и в этой ситуации Порошенко решил не жертвовать своим давним конфидентом. В итоге, чтобы обуздать генпрокурора, Байдену пришлось лично уговаривать украинского президента отправить его в отставку. Чтобы поднажать на Порошенко, Байден даже был вынужден пойти на прямой шантаж и угрожать Киеву отзывом согласия на выделение помощи в $ 1 млрд от МВФ, о чем он проговорился во время панельной дискуссии Совета по международным отношениям в Вашингтоне 23 января 2018 года: «Я им сказал, что если вы не уволите вашего генпрокурора через 6 часов, вы не получите денег. Сукин сын! И его уволили».

Забегая вперед скажем, что излишняя откровенность (или попросту болтливость) американского президента может обернуться немалыми репутационными потерями. Так, 12 апреля этого года издание EU Reporter сообщило, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин подал жалобу в Европейскую комиссию о нарушении его прав из-за незаконного увольнения экс-президентом Петром Порошенко под давлением Джо Байдена в 2016 году. Если Еврокомиссия согласиться с доводами бывшего главы украинской генпрокуратуры против Порошенко и Байдена могут быть введены персональные санкции, в числе которых запрет на въезд на территорию ЕС, а также «заморозка» всех финансовых активов в европейских банках. «Отставка Виктора Шокина нарушила его право

на работу и справедливое судебное разбирательство и, кроме того, было нарушено право Украины на самоопределение», – отмечает издание.

В итоге в середине 2016 года дело «Бурисмы» было окончательно закрыто. Однако, не сыграв своей роли в американских выборах в то время, оно вновь обрело политическую актуальность с началом очередного электорального цикла в США в 2019 году.

Вопрос третий: почему “дело «Бурисмы»” не открыли снова?

В 2019 году вновь избранный президент Зеленский оказался перед сложным выбором: как поступить с оказавшимися в его распоряжении компрометирующими материалами на верхушку американской демпартии?

С одной стороны открывались интересные перспективы обрести серьезного союзника в лице действующего американского президента Трампа, оказав ему помощь в разгроме демократической партии. С другой стороны – перед глазами был неудачный опыт Порошенко, переоценившего шансы Хиллари Клинтон на победу. И надо отдать должное смелости экс-игрока команды КВН: он решил балансировать и интриговать до конца, показывая свою полезность одновременно и Трампу (в случае обнародования всего комплекса компромата на Байдена и его окружение), и Байдену (в случае сокрытия этой информации). Играя две партии, слуга двух господ не без помощи СБУ смог одновременно и собрать внушительный компромат на американцев, и не дать ничего конкретного в руки специально направленному Трампом для расследования в Киев экс-мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани, с которым по его указанию неоднократно встречался Андрей Ермак.

Окончательное решение играть за Байдена на Банковой приняли, вероятно, только в октябре 2020 года, уже под занавес избирательной кампании, когда стало понятно, что разрыв между Байденом и Трампом не уменьшается даже под влиянием новых вбросов компромата. Особого внимания здесь заслуживает вопрос о том, как чуть ранее в одной из американских компьютерных мастерских появился личный ноутбук Хантера Байдена с фотографиями и письмами крайне неприятного для его семейства содержания. В историю о «счастливом совпадении», когда ошеломляющий козырь с компроматом на лидера демпартии США в разгар предвыборной кампании попадает в руки идейного республиканца, похоже, не поверили даже убежденные сторонники Трампа. Менее фантастичной выглядит версия о спецоперации украинских (или израильских?) спецслужб по целенаправленному хищению ноутбука и модификации содержащейся в нем информации для дискредитации Байдена как «китайского агента» и сторонника снятия санкций с Ирана. Об этом косвенно говорит тот факт, что Хантер довольно небрежно относился к личным вещам и мог создать отличные условия для кражи своего ноутбука во время многочисленных алкогольных похождений, которые регулярно происходили с ним в окружении украинских коллег из «Бурисмы». К слову, в компании до середины 2019 года он числился членом совета директоров, принимая время от времени участие в его заседаниях.

В итоге особой благодарности от демократов Зеленский не заработал, опоздав с выбором приоритетов. Однако «украинский вопрос», несомненно, остается на повестке дня, еще долго будет портить настроение руководству демпартии США и, вероятно, станет наряду с «китайским досье» одним из сюжетов предстоящих электоральных баталий, первые залпы которых слышны уже сейчас. Демократы вынуждены оборонятся и продолжают зачищать следы. Сам Хантер 6 апреля презентовал свои мемуары «Прекрасные вещи», в которых коснулся и темы работы в «Бурисме», и обстоятельств пропажи злополучного ноутбука. Опровергая очевидную причастность отца к украинскому делу, Хантер в своей книге и многочисленных интервью после ее презентации красочно описал, как кутил на полученные от «Бурисмы» деньги. Отцу, якобы, ничего не передавал и даже не советовался на счет трудоустройства.Но республиканцы, судя по всему, не намерены сдавать дело «Бурисмы» в архив. Об этом может свидетельствовать упоминание дела, прозвучавшее недавно из уст Майка Маккормика, стенографиста Белого дома,чья книга «Неавторизованный Байден» в 2020 году стала одним из ярких образцов трамповской пропаганды.

Вместо заключения – вопрос четвертый

Материал уже был готов к публикации на сайте, когда подоспела новость о назначении спецпредставителем президента США по противодействию строительству «Северного потока – 2» некоего Амоса Хохштайна.

Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: Скриншот с официального сайта «Нафтогаза» с общими сведениями на А.Хохштайна

В отличие от весельчака Хантера, этот американец – не только личный протеже Байдена, но и настоящий профи в нефтегазовых делах. Свою карьеру он начал сотрудником аппарата демократической партии США, занимаясь в партийном подкомитете по экономической политике вопросами законодательства об экспортном контроле, торговых санкциях, режимах наибольшего благоприятствования в торговле с зарубежными странами и участием США в международных экономических организациях.

В 2011 году Хохштайн перешел на работу в Госдепартамент, в Агентство энергетических ресурсов, и вскоре был назначен заместителем по энергетическим вопросам посла США в Украине Карлоса Паскуаля. 1 августа 2014 года Хохштайн стал специальным посланником и координатором по международным энергетическим проектам – фактически главным энергетическим дипломатом США, став правой рукой вице-президента Джо Байдена в его деятельности по использованию энергетики как инструмента внешней политики США. Хохштайн сопровождал Байдена во всех международных поездках, присутствовал на переговорах с чиновниками и руководителями крупнейших энергетических корпораций.

Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: Джозеф Байден и Амос Хохштайн (стоит напротив) в салоне самолета

Но настоящий звездный час в его жизни настал после «революции достоинства». Уже в августе 2014 года в Киев зачастили представители разных американских правительственных и частных организаций, включившихся в борьбу за украинские энергетические активы. По слухам, в ноябре 2014 года в Киев с целью обсуждения реформирования «Нафтогаза» приезжал сам негласный идеолог современного американского глобализма и духовный лидер демпартии Джордж Сорос. Миллиардер провел серию встреч с тогдашним главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и его старшим советником Юрием Витренко. Основным идеологом преобразования «Нафтогаза» как раз и был Хохштайн. В результате для реформирования госхолдинга была привлечена американская консалтинговая фирма «МакКинзи и Ко», а при его правлении в декабре 2015 года создан «наблюдательный совет» с привлечением иностранных граждан, который фактически сам Амос Хохштайн и возглавил.

Квазиобщественный «наблюдательный совет» получил необыкновенно широкие полномочия по контролю и фактическому руководству деятельностью компании. Без его одобрения не заключались сделки, не осуществлялись платежи и не открывался газовый вентиль. И вот как раз в это время лексика современного украинского языка пополнилась термином «реверс».

Правительство Яценюка в 2014 году фактически отказалось от прямых закупок газа в России, мотивируя свое решение нежеланием вести торговлю со «страной-агрессором». Вместо этого тот же российский газ стал закупаться у европейских поставщиков по так называемой «реверсной схеме», когда углеводороды сначала должны были поступать на территорию ЕС, а потом якобы заново перекачиваться в Украину. Естественно, никакого «реверса» на самом деле не было – газовый счетчик крутился, бухгалтерские документы оформлялись, деньги перечислялись, но российский газ никуда за переделы Украины не выходил. При этом украинским потребителям пришлось платить европейским компаниям наценку за поставки газа на украинский рынок. Так, при средней цене газа в ЕС в 2015-2018 гг. в $ 211 за 1 тыс. кубометров, «Нафтогаз» закупал его у импортеров за $ 246, т.е. дороже на $ 35 (почти на 15%). Несложно посчитать, что при ежегодных закупках в 8,5 млрд кубометров газа, «Нафтогаз» переплачивал поставщикам около $ 300, а всего за 2015- 2020 гг. – около $ 2 млрд!



Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: Данные о средней цене газа и объемах импорта из Европы

Что же это были за поставщики? Все они хорошо известны. Крупнейший из них – «ЭРУ трейдинг» («Энергетические ресурсы Украины»). Компания контролировала до 8 % всего рынка реверса. Конечный владелец этой фирмы – уроженец Москвы с одесскими корнями, гражданин США Андрей Фаворов, в 2000-е работал в европейских филиалах американской энергетической компании AES, откуда пришел в украинский газовый бизнес. Но, что самое главное, он – близкий друг и партнер Андрея Коболева, а с 2018 года – еще и его заместитель в «Нафтогазе» (при этом в том же году его компания сменила название на «Ворленд Трейдинг»).



Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: Состав холдинга «ЭРУ» и данные о его выручке в 2015-2018 годах

Понятно, что все эти схемы не могли оставаться вне поля зрения наблюдательного совета и лично Амоса Хохштайна. Судя по всему, американец и есть главный изобретатель, а также распорядитель реверсной схемы, позволяющей демпартии США участвовать в получении коррупционных сверхдоходов на украинском энергетическом рынке. Показательно, что Байден в телефонных разговорах, обнародованных Деркачем, был вынужден неоднократно просить Порошенко не трогать Хохштайна и не снимать Коболева и других руководителей «Нафтогаза» – первый раз, когда правительство Яценюка ушло в отставку, и второй раз – уже в декабре 2016 года, непосредственно перед инаугурацией Трампа. Сохранив целостность реверсной схемы даже после своего ухода в оппозицию, демократы продолжили получать и в 2017-2019 гг. астрономические финансовые средства, многократно (в десятки, а то и в сотни раз) превышающие даже миллионные поступления от «Бурисмы».



Публикация на сайте украинского портала «NABULEAKS»: Схема «крышевания» коррупционных схем на газовом рынке Украины и каналы выведения в офшоры незаконно полученных денежных средств

В этом свете по-другому выглядит и новый виток борьбы американской администрации против «Северного потока – 2». Если для Трампа на первом месте были интересы национальных производителей сжиженного природного газа, чьей продукцией он хотел заменить поставки российского газа в ЕС, то для Байдена, вероятно, речь идет о личных финансах. Запуск нового газопровода приведет к падению объемов прокачки российского газа через Украину, а значит – к уменьшению объемов «реверса» и падению доходов компаний-импортеров, подконтрольных Хохштайну и его вашингтонским патронам.

В этой истории еще очень много вопросов, но уже сейчас очевидно, что потенциальный разрушительный эффект «дела Хохштайна» для репутации демпартии США может намного превзойти последствия скандала

с «Бурисмой».

И еще одно примечательное обстоятельство: для информационного прикрытия своих махинаций байденовские ставленники в украинской власти решили укрепить своими проверенными кадрами СНБО. На должность руководителя центра по борьбе с дезинформацией при госструктуре назначена небезызвестная Полина Чиж, одна из фигуранток скандала со сливом посольству США в Киеве конфиденциальной информации из НАБУ, а также организатор травли генпрокурора Шокина весной 2016 года. Видимо, с ее подачи все коррупционные разоблачения впредь будут квалифицироваться как дезинформация, угрожающая безопасности государства.

(с) Центр расследований Василия Прозорова

https://ukr-leaks.com/ru/Investigation/ukrainagait2-tri-voprosa-o-vmeshatelstve2

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