Моргенштерн не признал вину в пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн не признает вину по административному делу о пропаганде наркотиков, назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая, сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

По словам Жорина, их с рэпером официальная позиция заключается в том, что «никакой пропаганды наркотиков нет», Моргенштерн не признает вину в совершении административного правонарушения, передает ТАСС.

«В этой связи назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая, которая и определит, есть ли пропаганда или ее нет», – сказал защитник.

В рамках административного дела в отношении рэпера полицейские, эксперты и суд изучат все творчество Моргенштерна.

«Не только управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, но и лингвисты ЭКЦ МВД, а также суд вынуждены будут очень подробно ознакомиться с творчеством Моргенштерна. Не только несколько раз пересмотреть эти видеоклипы, ставшие объектом административного дела, но и изучить все творчество артиста: перечитать стенограмму, дословно разобрать и уловить смысл того, что имел ввиду автор», – добавил Жорин.

Ранее стало известно, что против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и «Family».