Пушков объяснил желание Байдена встретиться с Путиным

Предложение президента США Джо Байдена провести двусторонний саммит с Россией имеет три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться и на позициях Вашингтона, считает сенатор Алексей Пушков.

«Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт – и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, Байден осознает уязвимость США перед новейшими российскими вооружениями: его просьба не «перебарщивать» с контрмерами из-за санкций явно свидетельствует о желании продолжать диалог.

Пушков считает, что американский лидер «видит встречу с Путиным своеобразным «мостом», который позволит вернуть Россию в «мировое сообщество».

При этом, как отметил сенатор, США потребует от РФ уступки в обмен на возвращение в «большую восьмерку»: под этим подразумевается, в частности, отказ от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Москва уже не раз отвечала, что формат G8 для нее не представляет интереса», – напомнил он.

Ранее Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену избавиться от заблуждения, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита РФ и США.

При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на РФ и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.

Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.