Киев потребовал от Берлина членства в НАТО за нацистские преступления Германии

Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев, сообщил украинский посол Андрей Мельник.

По его словам, Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа». В связи с этим она «должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО». «И как можно скорее, без «но» и «а если», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.

Мельник сказал, что лишь вступление Украины в НАТО предотвратит новую войну в Европе. По его словам, «это может для немецких ушей прозвучать как провокация для Путина», но «это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле». Посол считает, что Берлин должен публично предупредить Москву о «болезненных последствиях» вторжения на Украину. В этом случае, как сообщил посол, Россию должны ждать «международный бойкот», «преследование в Международном уголовном суде за военные преступления», «полное экономическое эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полное замораживание инвестиций».

Напомним, в марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.