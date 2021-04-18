В будущем перепроизводство полупроводников может спровоцировать экономический кризис

На фоне нынешнего дефицита полупороводниковой продукции развитые страны пытаются насытить рынок за счет наращивания внутреннего производства этой продукции. Так, в Китае заявили, что уже через 4 года смогут выпускать не 5,7%, а 7,5% полупроводников от того количества, которое будет изготовлено во всем мире.

Аналогичные планы и у европейских стран. ЕС до 2030 года хочет получить 20% мирового рынка. И это при том, что нынешние основные производители также не собираются стоять на месте.

В общем, начал процветать технологический суверенитет, говорят эксперты. К чему это приведет? Почти на сто процентов аналитики рынка уверены, что дело закончится глобальным перепроизводством, которое может стать причиной очередного мирового кризиса.