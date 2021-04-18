Мнение: Закон о принуждении к вакцинации

Вчера в ночь включил на сон грядущий телевизор, попал на НТВ – политическое ток-шоу, ЕЩЕ ОДНО, вдобавок к Норкину, что-то типа “Поиск Правды” или что-то в этом духе. Ведущий там – тот мелкий армянин с ТВЦ, который “сделал карьеру” – то есть перебрался с ТВЦ на НТВ. Ну я решил послушать 5 минут, о чем эти “эксперты” болтают в час ночи (да, в России по всем центральным каналам по ночам идут повторы дневных политических обсуждений, нон-стоп).

“Эксперты” в студии НТВ обсуждали, что удивительно, не грядущую войну с Украиной (тут фитилек малость притушили), а вторую “горячую тему” – вакцинацию. Вопрос такой: “Как заставить россиян прививаться замечательной вакциной Спутник?” И что любопытно: “эксперты” дружно – и при полной поддержке “ведущего” – приходят к “выводу”, что самое правильное решение промблемы… срочно принять закон о принудительной вакцинации! Один вбросил – и тут же все прочие начали это обсасывать с разных сторон, не находя при этом ни одного слова против.

Меня чуть не стошнило на чистый пододеяльник, поэтому я поспешил переключиться на футбол.

То есть – они уже вбрасывают тему “принудительной вакцинации” через центральные каналы. Россия, несмотря на отдельные взбрыки, продолжает шагать в ногу с мировым мейнстримом. Твари.

Вещь, на самом деле, очень далекоидущая. Ведь физическая неприкосновенность – основа основ всех базовых прав человека. Главное завоевание Новейшего времени – люди добились права только самим решать, что им делать или не делать со своим телом, что там колоть, что вырезать и т.п. До сих пор больные подписывают “согласие на операцию”, необходимость которой им должен ОБОСНОВАТЬ врач – а не так, что больной прибывает в стационар, и там уже врачи (или ИИ) сами решают, что больному оставить, а что от него отрезать.

А все эти хохмы с “принудительными уколами” – только начало. Если человека можно будет насильно колоть – его можно будет и насильно пороть. И клеймить. А почему нет? Всё, заметьте, под тем же бронебойным соусом, который мы уже обсуждали вчера на примере “курения и масок”: “Нам плевать на твою неприкосновенность, нам важно, что ты агрессор и представляешь угрозу”. Поэтому – разложили и вкололи “Что Надо”. А если брыкался – заодно еще и выпороли.

О, дивный Новый Мир…