Не фонтан!

Во Владивостоке на центральной площади строители наткнулись на старый тоннель и посуду столетней давности.

В самом центре Владивостока нашлись археологические артефакты и дренажная система царских времен. На площади Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке с подачи городских и краевых властей в апреле началось строительство сухого фонтана. Рабочие начали рыть котлован и обнаружили исторические инженерные сооружения, органические останки и фрагменты фарфоровой посуды конца XIX — начала XX века.

Фото: vlc.ru

В октябре более 5000 владивостокцев в соцсетях мэрии и на местном портале голосовали: где нужен новый фонтан? Варианта было два: на набережной Спортивной гавани (фактически на месте уже существующего) или на площади. Большинство высказались за площадь.

Неделю назад началось строительство, стройку на площади в 452 кв. м огородили зеленым забором, пригнали подъемные краны, вскрыли асфальт, начали обустройство котлована… Это среди большинства «не проголосовавших» горожан вызвало большие вопросы. Многие опасались, что теперь здесь точно невозможно будет проводить ярмарки, концерты и тем более митинги — но это не совсем так: поскольку вода бьет прямо из плоскости покрытия, при отключении фонтана площадь использовать можно. Отмечается, что работы проспонсировал Сбербанк, и уже к 1 сентября конструкцию должны были подключить. Заказчиком выступает Фонд «Институт развития общественных пространств», генподрядчиком — ООО «Экспострой».

Фото: vlc.ru

Однако ковши и буры прямо под центральной площадью на глубине чуть более 4 метров наткнулись на тоннель в сторону ГУМа (старейший магазин Владивостока, находится через дорогу, здание построено по проекту архитектора Юнгхенделя в 1882 году как «Торговый дом Кунста и Альберса»). На место во вторник прибыли сотрудники Музея истории Дальнего Востока им. Арсеньева.

По сообщению историков, сооружение — это часть дренажной системы, построенной, предположительно, в начале XX века. Сейчас она не используется.

«При осмотре разреза установлено, что коллектор устроен со следами культурных остатков в грунте. Сам коллектор возведен на погребенном слое почвы с большим количеством органических остатков. Это может свидетельствовать о его исторической ценности: черная почва может быть дневной поверхностью Владивостока конца XIX — начала XX века, — сообщили в музее. — Также при обследовании коллектора мы обнаружили фрагменты фарфоровой посуды конца XIX — начала XX века, в том числе осколки китайского фарфора династии Цин, конец XIX века».

Все строительство на этом месте приостановлено. Хотя два крана и рабочие за зеленым забором по-прежнему есть. Замруководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Алексей Зуев сегодня предположил, что система водоотведения хорошо сохранилась, потому что в советское время ее засыпали — и фактически произошла консервация естественным путем.

Фото: vlc.ru

По словам Зуева, в ближайшее время ученым, краеведам, архитекторам предстоит установить, какую ценность для истории и культуры представляет объект. Почему этого не сделано до начала строительства, чиновник не уточнил.

«Объект будет всесторонне изучен, измерен, описан, после чего будет принято решение, как этот объект сохранить. Либо к нему обеспечат доступ, либо законсервируют для предотвращения дальнейшего разрушения», — сказал Алексей Зуев.

„

Вход на площадку закрыт. По слухам, сегодня там даже ждали губернатора, но не дождались (он вместе с мэром инспектировал городские долгострои; очень ругался).

С сегодняшнего дня там работают специалисты инспекции и археологи Дальневосточного федерального университета, сообщили в мэрии. Возможно, будет установлен археологический надзор.

«В данный момент все работы остановлены, — повторил представитель подрядной организации Андрей Бабатов. — Ведутся только штамповые испытания для определения несущей способности грунта. Предположительно, обнаруженное сооружение является частью старой ливневой канализации. При его осмотре было установлено, что у него нет ни входа, ни выхода, из чего можно сделать предположение, что другие его участки были разрушены ранее».

Валерия Федоренко

—