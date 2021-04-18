США и Китай приняли совместное заявление по климату

Вашингтон и Пекин готовы работать над реализацией Парижского соглашения по климату, говорится в совместном заявлении двух стран.

В Шанхае прошла встреча спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа. В согласованном по итогам встречи заявлении США и Китай подтвердили приверженность «сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса» и реализации Парижского соглашения, передает ТАСС.

Вашингтон и Пекин собираются поддерживать уровень повышения температуры на Земле ниже 2 градусов и стремиться к ограничению этого показателя до 1,5 градуса. Кроме того, выражена поддержка виртуальному саммиту по климату, запланированному на 22–23 апреля. Саммит организуют США.

Напомним, Байден в первый день пребывания в должности подписал исполнительный указ о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Кремль сообщил, что решение по участию президента РФ Владимира Путина в климатическом саммите пока не принято.