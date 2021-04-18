Мнение: Петров и Боширов взорвали склад в Чехии
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Вы будете смеяться, но Петров и Боширов в 2014-м году ездили посмотреть на чешские склады в Врбетицах, после чего они взорвались.
Во всяком случае так заявляет чешская полиция. Якобы они въехали в Чехию по поддельным паспортам на имя Руслана Табарова и Николая Попа
По этому "факту" из Чехии выдворяют 18 российских дипломатов. Чехов сегодня или завтра погонят в ответ.
Склады в Врбетицах взорвались 16 октября 2014 года.
Было уничтожено много ракет малой и средней дальности, погибло 2 человека.
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Источник: Colonel Cassad
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