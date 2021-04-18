Acer выпустит монитор, который составит конкуренцию уникальному аналогу Samsung

Новая модель монитора Odyssey G9, выпущенного недавно силами компании Samsung, считается уникальной и непревзойденной. Но надолго ли? Как стало известно из достоверных источников, Acer уже готовит конкурента для данного изделия. При этом производитель сделает его дешевле.

Речь идет о модели EI491CRG9, которая пока еще не засветилась на рынке, отмечают специалисты. Они также утверждают, что аналог получит ту же самую панель экрана.

Особенностью монитора нового поколения является частота обновления картинки 240 Гц. При диагонали 49 дюймов разрешение составляет 5120 на 1440 пикселей. Также пиковая яркость на таком экране достигнет 2000 кд/м2. Но Samsung оценили в 4600 американских долларов, а Acer, судя по всему, обойдется покупателям ровно вдвое дешевле.