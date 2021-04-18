 

В новой версии Android появится автоперевод с английского языка

18.04.2021, 3:18, Новости дня
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Эксперты утверждают, что обнаружили в двенадцатой версии операционной системы Android, которая еще находится в стадии разработки, интересную функцию. По их словам, ОС получит автоматический перевод с английского языка.

Таким образом, пользователям из неанглоязычных стран легче будет управлять гаджетами, отмечают специалисты. Впрочем, источники сообщают, что пока еще неизвестно, на все ли гаджеты придет такая функция. Не исключено, что ее получат только смартфоны Pixel, поскольку робота программы обеспечена через знаменитый Google Translate.

Отметим, что это уже не первая попытка обеспечить атвоперевод прямо в операционной системе. Выход Android 12 ожидается уже в мае текущего года.



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