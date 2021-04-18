В РФ создали импланты с беспроводной зарядкой

До сих пор основной проблемой электронных имплантов была необходимость периодически менять батарейку. Но ситуацию существенно улучшили ученые из Санкт-Петебрубга, которые создали беспроводное зарядное устройство для вживляемых датчиков.

Импланты очень важны для людей, состояние здоровья которых врачи постоянно должны отслеживать. Теперь больные избавлены от необходимости извлекать данные приборы из организма, что фактически является небольшой хирургической операцией.

Достаточно всего лишь поднести беспроводное зарядное устройство к месту, в которое имплантирован датчик. Бесконтактная зарядка существует давно. Специалисты удивляются, почему до сих пор ее не использовали в медицинской сфере.