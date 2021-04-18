 

Xiaomi Mi 11 уступил смартфонам из предыдущей линейки

18.04.2021, 3:18, Новости дня
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Похоже, флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 оказался не таким уж лидером по своим техническим характеристикам. По крайней мере, так думают составители рейтинга DxoMark, в котором «одиннадцатка» уступила моделям из недалекого прошлого Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra.

Эксперты провели ряд тестов прежде, чем расставить гаджеты по местам в рейтинге. В результате новый флагман Xiaomi был поставлен ниже первой двадцатки.

Речь идет всего лишь о 22-м месте, тогда как старые флагманы того же производителя заняли четвертое и девятое. Судя по всему, подвела Mi 11 камера, которая слишком медленно настраивает фокус и снимает не так уж хорошо, как об этом сказано в рекламе. Впрочем, эксперты отметили также и некоторые достоинства новой модели.



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