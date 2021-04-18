Xiaomi Mi 11 уступил смартфонам из предыдущей линейки

Похоже, флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 оказался не таким уж лидером по своим техническим характеристикам. По крайней мере, так думают составители рейтинга DxoMark, в котором «одиннадцатка» уступила моделям из недалекого прошлого Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra.

Эксперты провели ряд тестов прежде, чем расставить гаджеты по местам в рейтинге. В результате новый флагман Xiaomi был поставлен ниже первой двадцатки.

Речь идет всего лишь о 22-м месте, тогда как старые флагманы того же производителя заняли четвертое и девятое. Судя по всему, подвела Mi 11 камера, которая слишком медленно настраивает фокус и снимает не так уж хорошо, как об этом сказано в рекламе. Впрочем, эксперты отметили также и некоторые достоинства новой модели.