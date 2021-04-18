 

Мнение: В Швеции кончается сперма

18.04.2021, 3:14, Разное
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А вот на эту новость (нашел на телеграм-канале Белковского, но вообще это сообщение Рейтер) даже не знаю, как реагировать. Действительно, видать, наступают последние времена…

“В Швеции происходит какое-то серьёзное бедствие. Центры, которые помогают бесплодным парам завести семью, обеспокоены нехваткой донорской спермы. Из-за пандемии резко снизилось количество доноров, а прежние запасы практически иссякли.
В итоге сперма уже кончилась в Мальме и Гетеборге. В Стокгольме осталось совсем чуть-чуть. Если раньше женщине надо было ждать донорскую сперму 6 месяцев, то сейчас это время возросло до 30 месяцев.
На самом деле ситуация грустная, так как ждать 2,5 года, чтобы у людей была возможность создать семью очень трудно”.

Здесь как-то всё дико. И то, что кончается сперма, и то, что на нее оказался такой высокий спрос… А вживую, по старинке? Неужели уже совсем у шведов перестало получаться?! В общем, буквально – и смех и грех. Подумал, что шведы могли бы пригласить для такого дела своих мигрантов – а потом сам себя поймал за язык: ведь, получается, как раз ОТ МИГРАНТОВ они сперму и не хотят! Вон оно что… Невозможно ведь поверить, что негры, добравшиеся до Швеции, не могут нацедить данного продукта сколько угодно! Значит – из-за расизма своего скрытого шведки страдают… BLM им этого не простит.

Источник: Размышления вольного социолога



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