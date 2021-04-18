Мнение: О капитуляции Путина

Вот только не надо иллюзий! Вопреки всем слухам о нездоровье, российский президент Владимир #Путин имеет все шансы прожить долгую счастливую жизнь: генофонд позволяет. И никуда он из Кремля не уйдёт по доброй воле, а злую выразить реально некому: соратники в худшем случае просто сбегут. Ну, разве что заклятый партнёр отважится на самоубийственную оккупацию – но зачем ему делать такой подарок россиянам и своему настоящему геополитическому сопернику?

То есть, вероятность того, что и в 2036 году новогоднее поздравление для России будет озвучивать всё тот же актёр политический долгожитель, весьма высока. И это, на самом деле, открывает уникальную возможность…

… увидеть несгибаемого политика подписывающим «Акт о безоговорочной капитуляции».

До сих пор тактика нынешнего хозяина Кремля на внешнеполитической арене была простой, но действенной: всё время повышать ставки в надежде, что соперник дрогнет и примет многополярный мир а ля-Рюсс. Который, в сущности, заключается в джентльменском разделе нашей планеты на «зоны влияния», как это было во времена #СССР. Причём #Россия претендует на эксклюзив лишь на постсоветском пространстве, де-факто признавая переход Восточной Европы и даже стран Балтии под патронат Америки. Но и в этой «мелочи» Вашингтон ей отказывает – в первую очередь, по причине кардинально иной картины мира в головах вашингтонских политиков. Ну и право сильного нельзя сбрасывать со счетов.

В каком-то смысле, такая игра на повышение какое-то время была небезуспешной. В Сирии удалось сохранить режим Башара Асада (и свои военные базы). «Мятежный» Донбасс так и не вернулся под власть Киева, и его возвращение становится с каждым годом всё более проблематичным – главным образом, для остальной Украины. Две непризнанные республики, Абхазия и Южная Осетия, продолжают сидеть на шее у России жить отдельно от Грузии, к чему и мир начинает постепенно привыкать. Ну и в Приднестровье уже лет 30 сохраняется status quo.

Но вот за геополитический «карточный стол» сел новый шулер опытный игрок. Американский президент Джо #Байден общался ещё с советскими лидерами, Андреем Громыко и Алексеем Косыгиным (которым нынешние обладатели аналогичных портфелей и в подмётки не годятся). Он помнит распад СССР и всё, что этому предшествовало, включая и андроповскую эскалацию напряжённости после 10 лет «разрядки». И его простым блефом не проймёшь. Тем более, что он видит у России те же слабые места, что погубили куда более мощный Советский Союз.

Во-первых, это фатальная зависимость от мировых цен на #нефть и газ. В реальности, около 54% бюджетных доходов обеспечивают два этих источника. Во-вторых, это постепенное снижение темпов экономического роста и вообще деградация экономики. Кстати, по душевому ВВП Россию обогнал уже и Китай. В-третьих, это старение элиты и ухудшение качества управления во всех сферах.

Собственно, в ближайшие 10-15 лет эти тенденции будут лишь усиливаться. В частности, высокая нефтезависимость привекдёт к тому, что с каждым годом потеря части сырьевой ренты будет для России всё более болезненной. В целом доходы от экспорта углеводородов принесли России 1,6 трлн долл. в 2011-2015 гг., и 1,0 трлн долл. в 2016-2020 гг. Но к 2030 г. они сократятся до 650-750 млрд долл. из-за падения нефтедобычи в России, «зелёной революции» в развитых странах и конкуренции со стороны сланцевиков, причём не только американских. То есть, в 2030-е нефтяные доходы составят лишь 40% от докрымского уровня – и для системы с нарастающей неэффективностью это станет уже критичным.

При этом #экономика России ускориться при нынешней власти уже не сможет, а качество управления продолжит падать просто в силу чисто возрастных причин. Поэтому Джо #Байден может спокойно игнорировать любой блеф Владимира Путина и не спешить с «адскими» санкциями: время всё равно работает на Америку.

И нынешнему российскому президенту в 2030-е придётся столкнуться с тройным кризисом – социальным, финансовым и политическим. Причём такой глубины и силы, который обрушил СССР.

Капитулировать в итоге всё же придётся. Идти на поклон к бывшему врагу – тоже. Вопрос лишь в том, а будут ли условия этой капитуляции хотя бы минимально почётными?

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