Мнение: Чехия. Высылка дипломатов
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Теперь ещё и Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Параллельно объявлено, что российские спецслужбы причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об том заявил премьер-министр Чехии, так что это официальная позиция.
В организации взрывов обвинены небезызвестные Мишкин и Чепига. Они объявлены в розыск.
Путин так хотел осажденную крепость, что аж кушать не мог. Мировая общественность сжалилась и решила помочь – уж больно пациента корежит. Жалко ведь, от натуги помрет.
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Источник: Эль Мюрид
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