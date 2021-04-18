Мнение: Чехия. Высылка дипломатов

Теперь ещё и Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Параллельно объявлено, что российские спецслужбы причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об том заявил премьер-министр Чехии, так что это официальная позиция.

В организации взрывов обвинены небезызвестные Мишкин и Чепига. Они объявлены в розыск.

Путин так хотел осажденную крепость, что аж кушать не мог. Мировая общественность сжалилась и решила помочь – уж больно пациента корежит. Жалко ведь, от натуги помрет.

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