Чехия вышлет 18 российских дипломатов

…из-за причастности разведки РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек пояснил о высылке 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, передает чешское издание Novinky.

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», — уточнил Гамачек (цитата по ТАСС).

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, высылка связана с взрывом в 2014 году на военном складе боеприпасов в деревне Врбетице, когда взорвались 10 000 килограммов боеприпасов и погибли два человека. К взыву, по словам чешских властей, могла быть причастна российская разведка.

Власти Чехии также объявили в розыск предполагаемых сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ), причастных к отравлению Сергея Скрипаля — Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». Как сообщается на сайте чешской полиции, они в 2014 году попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами на имя Николая Попа (18 июля 1979 года) и Руслана Табарова (23 октября 1975 года).„

«Праге хорошо известно, что последует за подобными «фокусами»», — прокомментировала высылку российских дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Взрывы на складе боеприпасов во Вребетице (деревня на границе Чехии со Словакией, примерно 330 км от столице Чехии Праги) произошел в 2014 году. Тогда в октябре взорвался один склад, погибли два человека, в декабре — другой.

Власти Великобритании подозревают Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта 2018 года в британском Солсбери. В королевстве заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». РФ все обвинения отрицает.

Впоследствии Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых утверждается, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя РФ за военные подвиги.

В документе Минфина США, которые внесли в санкционный список нескольких россиян в связи с отравлением Скрипалей, Боширов и Петров указаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно.

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