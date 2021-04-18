«Волонтеры Победы» проводят субботник по благоустройству военных памятников и мемориалов

«Волонтеры Победы» с 17 апреля по 22 июня проведут Международный субботник, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Акция объединит города и села России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщают организаторы.

В Московской области добровольцы приведут в порядок более 30 памятных мест, в их числе памятник героям Великой Отечественной войны, установленный на территории бывшего поселка Торфопредприятия. На гранитной плите высечены имена 42 жителей поселка. Недавно выяснилось, что этот скорбный список – неполный, теперь к нему добавились имена еще 14 жителей Торфянки, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД прес-релизе движения.

На территории столицы Республики Коми есть более 10 малоизвестных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. Среди них памятник героям-медикам, памятный камень «Аллея памяти» и другие. Все эти мемориалы будут благоустроены в рамках Международного субботника «Волонтерами Победы» Сыктывкара. Кроме того, активисты сформируют из серии фото виртуальную экскурсию, чтобы о данных местах узнали как можно больше граждан.

Пензенская область в годы войны была крупным госпитальным центром: всего на ее территории было организовано свыше 90 госпиталей. Красноармейцев, умерших от ран, хоронили на Мироносицком кладбище, там же впоследствии был сооружен «Комплекс захоронений советских воинов, умерших от ран». Это самое крупное захоронение советских воинов, погибших от ранений, полученных в боях. По просьбе жителей города и ветеранов в преддверии Дня Победы волонтеры вместе с партнерами приведут в порядок территорию.

Воинские захоронения и мемориалы также благоустроят в Кемеровской, Ярославской, Магаданской, Калининградской областях, Крыму, Алтайском крае, Дагестане и других населенных пунктах страны. В Москве активисты посетят памятник павшим в годы Великой Отечественной войны воинам-работникам Московского радиотехнического завода.

За границей субботник пройдет на территории Азербайджана, Армении, Латвии, Польши, Бельгии, Кипра, Македонии, Великобритании, Германии и других стран.

Отмечается, что «Волонтеры Победы» ежегодно проводят субботники по всей стране. За все время существования движения свыше 55 тыс. добровольцев благоустроили более 30 тыс. памятных мест.

В 2020 году субботник впервые стал носить международный характер. Всего за один в рамках мероприятия активисты привели в порядок более 5 тыс. памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны не только в России, но и в других странах.