Названа опасность воды из пластиковых бутылок

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала, чем может быть опасна вода из пластиковых бутылок.

По ее словам, любая вода может стать питьевой, если использовать соответствующие технологии и процедуры, вопрос в их стоимости. При этом водопроводная вода содержит вещества, которые не убираются существующей системой очистки, передает РИА «Новости».

Можно отказаться от водопроводной воды в пользу бутылочной, но и с ней есть проблемы. Она нередко содержит токсичные элементы и нитраты, зато в процессе очистки ее могут лишить ряда полезных солей и микроэлементов. Кулешова со ссылкой на данные Росконтроля сообщила, что в некоторых партиях воды в магазинах количество микробов превышено в 70 раз.

Также Кулешова рассказала, что «ученые из Швеции доказали» опасность пластиковой тары – у людей, употребляющих такую воду, выше «шансы заболеть раком», вероятность «увеличивается до десяти раз», если пользоваться бутылкой, которая «некоторое время простояла на солнце».

«Физиологически полноценную воду можно получить дома с помощью фильтров для воды. При этом такая вода будет всегда свежая», – приводит ее слова «Прайм».

Напомним, американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей.