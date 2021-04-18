Пашиняну помешали возложить цветы на могилу солдата в Армении

Когда глава правительства Армении Никол Пашинян попытался возложить цветы на могилу солдата, погибшего во время конфликта в Карабахе, но местный житель не позволил ему это сделать.

Инцидент произошел в армянском селе Гетап Вайоцдзорской области. Родственник погибшего сообщил Пашиняну: «Это могила моего брата. Я имею права… Не разрешаю вам». Позднее Пашинян вновь подошел к могиле. Он попытался объясниться с мужчиной, но тот ответил, что «никто из представителей власти не помог ему найти тело брата, наоборот, мешали». Оказалось, что похоронен зять мужчины. В итоге Пашинян попрощался и ушел, передает РИА «Новости» со ссылкой на news.am.

Напомним, Пашинян сообщил, что во время боев в Нагорном Карабахе в прошлом году погибли порядка 4 тыс. армянских военнослужащих. В конце марта Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле.