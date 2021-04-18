Мнение: Концлагеря для детей или продолжение политики Трампа

Ломающие новости. Согласно официальной американской статистике, в последний год президентства Трампа, когда уже вовсю строилась стена на границе в Мексикой, было принято больше беженцев, чем будет принято за аналогичный бюджетный период при Байдене. Причина банальная – Байден просто не выполняет свои предвыборные обещания.

Более того, несмотря на всю риторику Байдена про "ужасную миграционную политику Трампа", он ее фактически продолжает. И да, в концлагерях для мигрантов сейчас содержится более 20 000 детей, а к лету ожидают до 35 000 детей.

Трамп впускал в США больше беженцев, чем Байден

Правительство Байдена позволило только 2050 беженцам поселиться в США на середину бюджетного года, который начался 1 октября 2020, как сообщает Международный комитет спасения (IRC) – НКО по оказанию гуманитарной помощи.

IRC прогнозирует, что всего правительство Байдена впустит только 4510 беженцев к концу бюджетного года, меньше половины того, что Трамп принял в последний год своего президенства, и в целом – рекордно малое число.

Байден несколько раз обещал, что отменит ограничения Трампа на допуск беженцев. Став президентом, Байден подписал несколько указов, направленных на отмену некоторых решений Трампа. В феврале он объявил, что повысит потолок ежегодного приема беженцев до 125 000 (исторически низкий потолок Трампа – 15 000), и 62500 в 2022.

Однако, этого не произошло. Чтобы поднять потолок президент должен подписать «президентское решение» – вид президентского указа – что узаконит новый потолок. Это можно сделать одним росчерком пера, что Байден до сих пор этого не сделал, удерживая потолок в 15 000 и продолжая политику Трампа в других случаях.

«Я не знаю точной причины, почему (Байден) не подписал, это в самом деле необычно, что он не подписал», – говорит Назанин Эш -вице-президент IRC по мировой политики и правозащите- в заявлении для Washington Post. «Обычно это стандартный, автоматический шаг в таком процессе».

Роберта Джейкобсон -координатор Белого дома по вопросам границ – сказала CNN в марте, что правительство «решительно» откажется от политики Трампа, и что «мы должны обеспечить, что мы это делаем хорошо обдуманным и отвечающим нуждам способом».

Отговорки Джейкобсон не убедили IRC, и они назвали оттягивание реформ «необъяснимым» и «неоправданным».

Кроме жесткого ограничения расселения беженцев, правительство Байдена также отказалось отменить многие ограничения Трампа, касающиеся стран с большинством населения -мусульманами. Хотя Байден отменил запрет Трампа на прием беженцев из многих таких стран, он не изменил ограничения на таких беженцев, включая «крайнюю степень проверки». Поэтому только 42 сирийских беженца получили убежище в США за этот бюджетный год, хотя миллионы стали беженцами из-за войны, которую раздувает американский империализм.

Это «практически дискриминация», говорит Эш, которая также сказала Washington Post, что не существует «разумных отношений между этими ограничениями и безопасностью и другими возможными проблемами в США. Эти ограничения правительство Трампа ввело просто для того, чтобы ограничить прием беженцев и особенно – прием беженцев чернокожих, коричневых, азиатов и мусульман.»

Хотя эти ограничения открыто дискриминационные, правительство Байдена побеспокоилось отменить только некоторые из них. Поэтому многие беженцы оказались «в подвешенном состоянии». 33 тысячи беженцев, которых проверили и признали годными, не пускают в США, и более 700 полетов были отменены.

Тем временем десятки тысяч мигрантов из Центральной и Южной Америки задерживают после пересечения южной границы, и у них практически нет надежды быть принятыми в США. По официальным данным в США сейчас задержано 20 000 детей, и только в марте на границе было задержано 19 000. К июню количество арестованных детей может вырасти до 35 000.

Центры для арестованных мигрантов в США у южной границы – которые точнее бы назвать концлагерями – переполнены. Детей, схваченных на границе, должны держать в приграничных тюрьмах не более трех дней, а потом переводить в более крупные центры. Однако, эти центры настолько забиты, что дети остаются в тюрьмах на много дней и недель.

Несмотря на такой гуманитарный кризис, IRC отметили, что только 139 человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора были допущены в США как беженцы за этот бюджетный год (На этой неделе Псаки объявила о договоренности США с правительствами Мексики, Гватемалы и Гондураса о размещении их войск, препятствующих беженцам пересечь границу – см. на английском https://www.wsws.org/en/articles/2021/04/16/immi-a16.html

-пер.)

Отказ правительства Байдена отменить расистскую политику Трампа показывает, что Демократическая партия – реакционная капиталистическая организация. Десятки тысяч людей, чьи жизни были загублены десятилетиями преступлений империализма США, бегут из своих домов в отчаянной попытке найти лучшую жизнь для себя и своих детей. Семьи Центральной Америки даже дошли до того, что посылают детей одних, в надежде, что у них будет больше шансов быть допущенными в США. Используя фальшивый предлог пандемии, чтобы скрыть наплевательское отношение к человеческой жизни, Демократическая партия продолжает политику не только Трампа, но и Обамы.

Обама, у которого Байден был вице-президентом, депортировал почти 3 миллиона иммигрантов, больше, чем предшествующие президенты вместе взятые. Хотя на словах и в указах Трамп был злее, правительство Обамы было куда агрессивнее в депортациях. Обама в год в среднем депортировал 400 000 в год, а Трамп -около 250 000.

Хотя IRC правы, что политика Байдена» «неоправданна», они ошибаются, называя ее «необъяснимой».

Американский капитализм и при Байдене продолжает ту же политику правящего класса.

Свыше 20 лет Демпартия лживо изображала из себя защитницу мигрантов, в то же самое время проводя ту же реакционную политику, что и Республиканская. Только самые убогие политические шарлатаны могут защищать решение правительства Байдена продолжать политику Трампа.

Алекс Финдихс

https://www.wsws.org/en/articles/2021/04/15/refu-a15.html – цинк

"Я думал они за мигрантов, а они вот какие…"

Не может быть, демократы опять обманули. Никогда такого не было и вот опять.

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