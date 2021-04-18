В Перу разбился военный вертолет, есть погибшие и пропавшие без вести
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Вертолет принимал участие в операции по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Погибли трое военных из армии и два представителя военно-морских сил. Травмы получили еще пять военных.
Двух человек, которые при крушении пропали без вести, продолжают искать.
Опубликованы фамилии всех находившихся на борту.
В объединенном командовании ВС Перу отметили, что вертолет упал из-за технических проблем.
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