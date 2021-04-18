 

В Перу разбился военный вертолет, есть погибшие и пропавшие без вести

18.04.2021, 2:36, Новости дня
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Вертолет принимал участие в операции по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Погибли трое военных из армии и два представителя военно-морских сил. Травмы получили еще пять военных.

Двух человек, которые при крушении пропали без вести, продолжают искать.

Опубликованы фамилии всех находившихся на борту.

В объединенном командовании ВС Перу отметили, что вертолет упал из-за технических проблем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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