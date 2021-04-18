Независимости Нацбанка Украины ничего не угрожает – глава регулятора

Шевченко отметил, что в НБУ чувствуют ожидания от правительства, когда речь заходит об инфляции.

“Но в банке мы придерживаемся политики плавающего обменного курса и жесткой инфляционной цели”, – подчеркнул глава регулятора.

По его мнению, с политическим давлением центробанки сталкиваются повсеместно.

“В конечном итоге именно НБУ принимает решение о направлении движения ключевой ставки. Ничего не угрожает независимости Нацбанка”, – добавил он.

Контекст:Независимость Нацбанка и антикоррупционных органов является сверхважным принципом для финансовой стабильности страны и для продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом, заявляли в МВФ 11 марта.

Команда регулятора последовательно работает над усилением институциональной независимости НБУ, говорил Шевченко в конце марта.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия. По словам Райса, он ничего не знает о сроках дальнейших переговоров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—