 

Вице-президент “Энергоатома” может стать министром энергетики Украины – СМИ

18.04.2021, 2:36, Новости дня
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По данным собеседников издания, кандидатура Галущенко “обсуждается”. Назначить его на этот пост якобы предложил врио президента “Энергоатома” Петр Котин. Галущенко, по данным LB.ua, согласился стать министром энергетики. 

В то же время на заседании фракции парламентского монобольшинства – “Слуги народа” кандидатуру Галущенко еще не обсуждали, пишет издание. 

Кабмин назначил Галущенко вице-президентом “Энергоатома” 6 мая 2020 года. Он юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины, сказано на сайте предприятия. 

Сейчас Минэнерго временно возглавляет бывший топ-менеджер НАК “Нафтогазу” Юрий Витренко. 

7 апреля СМИ сообщили, что он написал заявление об увольнении, но Витренко опроверг эту информацию. 

По информации LB.ua, решение об увольнении Витренко может быть принято лишь после определения альтернативного кандидата на должность главы ведомства. Собеседники издания рассказали, что на Банковой разочарованы Витренко, за три месяца “он так и не решил ни одной проблемы в отрасли”, а своими инициативами даже осложнил отношения с Международным валютным фондом (по ограничению цены газа в феврале и марте). Также Витренко якобы не смог найти общий язык с главой правительства Денисом Шмыгалем.

Контекст:Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.
21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики. Дважды Верховная Рада пыталась назначить его на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, но проваливала голосование.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что кандидатуру Витренко могут в третий раз вынести на голосование в Раду, но пока этого не сделали. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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