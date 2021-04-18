 

Подземный тоннель Илона Маска не построят

18.04.2021, 2:24, Новости дня
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Похоже, что планы Илона Маска построить транспортные тоннели в Лос-Анджелесе и Мэриленде потерпели неудачу. Амбициозная идея связать подземным сообщением, похожим на метрополитен, Вашингтон и Балтимор, возникла еще четыре года назад. Однако проект застрял в бюрократических проволочках.

Как отмечают специалисты, пока еще не началось бурение. Проблема в том, что возникла масса вопросов по поводу использования земельных участков, реальные владельцы которых не установлены. Также возникли проблемы с экологическими службами.

Начинания были хорошие, говорят эксперты. Но сегодня уже понятно, что дело не будет доведено до конца. Напомним, что Илон Маск хотел построить самый длинный в мире тоннель.



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