 

Самым дешевым шестиядерным процессором AMD признан Ryzen 5 3500X

18.04.2021, 2:24, Новости дня
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Процессор AMD Ryzen 5 3500X можно приобрети в розничной торговой сети менее чем на 200 американских долларов, говорят специалисты. Данный факт делает его самым дешевым шестиядерным чипом, выпущенным под этим брендом.

Напомним, что эта модель процессора вышла на рынок еще в 2019 году. В тот момент устройство составляло конкуренцию девятому поколению Intel Core.

Однако Ryzen 5 3500X все еще остается любимцем многих пользователей. Устройство демонстрирует неплохую производительность. Оно надежное и недорогое, говорят специалисты. Напомним, что базовая тактовая частота в данном устройстве составляет 3,6 ГГц. При этом объем оперативной памяти составляет 32 Мб. Чип отлично подходит для запуска видеоигр.



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