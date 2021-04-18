В компании Netac обещают создать DDR5 с частотой 10 ГГц

Напомним, что современные устройства DDR5 считаются эффективными при частоте 4,8 ГГц. DDR4 демонстрировали чуть более 2000 МГц. Теперь же в компании Netac обещают повысить частоту до 10 ГГц и более.

Обещание, правда, пока еще не подтверждено какими-либо реальными сроками появления нового DDR5 на рынке.

Разработчик пытается достичь крупного прорыва в данной сфере. Эксперты наблюдают с интересом за событиями, происходящими вокруг компании Netac. Однако пока еще рано говорить о чем-либо конкретном. Необходимо для начала, чтобы разработчик представил рабочую модель, прошедшую цикл тестов и подтвердившей свои высокие технические качества. Так что немного нужно подождать.